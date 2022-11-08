Вашингтон, 8 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Комментарии под роликом австралийского блогера Travelling with Russell, приехавшего в Москву и показавшего низкие цены и разнообразие еды в продуктовых магазинах, развеселили российских пользователей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колбаса и мясо в супермаркете

«А мы ещё и холодец варим на газовых плитах по восемь часов и проветриваем зимой всё время», — смеется Татьяна.

«А что? Надеялись, что опять создали голодуху, как после развала СССР и прочих вмешательств в дела России (революции, войны, перевороты и так далее)? Фиг вам, весь опыт проанализирован и у США и Ко… Не будет теперь ни малейшей лазейки, чтобы устроить бесчинства в России», — считает Светлана.

«А чего им не показали цены на бензин и газ? Вот бы они еще больше удивились», — спрашивает Михаил Глушко.

«Чего можно сказать: присоединяйтесь, референдумы вам в помощь. Австралия конечно далеко, но не дальше, чем от Англии. А по факту, азерские помидоры куда вкуснее испанских из пустынных гидропоник… Короче, автор ролика ещё о вкусе продуктов не сказал — комментаторы бы совсем расстроились», — считает Юрий Журавлёв.

«Да Россия — самодостаточная страна. Иностранные производители заняли рынок, думая атрофировать российское производство. И это бы произошло, если бы не санкции. Санкции дают колоссальные возможности отечественным производителям и предприимчивым гражданам. У Европы и США нет никаких рычагов давления, чтобы как — то повлиять на наши производства. У России, чтобы повлиять на их производства, рычагов предостаточно», — поделился мнением Антон Кузьмин.

«Это американцы сравнивают свои цены с нашими. Им казалось, что они в центре вселенной и живут не так плохо. А где-то там, в далёкой «галактической периферии» должны страдать нищие оборванцы-россияне. А не тут-то было. Оказывается не россияне оборванцы, а жители центра вселенной», — смеется В.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что множество комментариев появились под роликом австралийского блогера Travelling with Russell, приехавшего в Москву и показавшего атмосферу в магазинах, известили РИА Новости.

Многие западные бренды ушли из России, однако их нишу успешно заняли местные производители, а в некоторых случаях, как с газированными напитками, все свелось к смене названия.

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