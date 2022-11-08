Москва, 8 ноября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. По итогам дня 7 ноября нефть марки Brent подешевела на 0,52%, до $97,99 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Цена отступила от максимума на фоне опровержения слухов об отказе Китая от политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

Тем не менее, если страна пойдет на ослабление ограничительных мер в будущем, то цена устремится вверх к уровню $105 за баррель.

Цель актуальна до конца недели. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывает ослабления доллара, который начал сдавать позиции по всему рынку после публикации отчета по рынку труда в США в октябре.

Сегодня, 8 ноября, участники рынка ожидают выхода данных по потребительской инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы.

Экономисты ожидают замедления инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%. Ее замедление положительно скажется на нефтяном рынке.

На сегодняшний день диапазон для движения цен на нефть сохранится в пределах $97-99 за баррель.

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