Москва, 8 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Самыми шумными городами России являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк и Тюмень. Такое мнение высказал заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов, передаёт RT на русском.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мегаполис

По его словам, основной и наиболее значимый источник шума — автотранспорт. Вклад транспорта в общесуммовую картину составляет 40-70%. Менее острую проблему шума создают промышленные предприятия и строящиеся объекты, отметил он.

«Транспортный шум в городах является второй по значимости проблемой для здоровья человека после качества атмосферного воздуха», — отметил Гуськов. К самым тихим регионам он отнес Камчатский край, Карачаево-Черкесию, Калмыкию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей.

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