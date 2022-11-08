Бухарест, 8 ноября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Житель уезда Джурджу (Южная Румыния) стал обладателем главного приза государственной лотереи Румынии, выиграв 19 млн 834 тыс. леев (€3,9 млн). Об этом 8 ноября сообщает «Румынское телевидение».

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По предварительным данным, счастливый билет был приобретен в одном из торговых центров румынской столицы Бухареста. Имя и фамилия победителя не разглашаются.

Напомним, для десятков тысяч румын участие в гослотерее является одним из источников дохода.