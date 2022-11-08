Кито, 8 ноября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Столкновения между бандами заключённых произошли в тюрьме El Inca в городе Кито, столице Эквадора. Об этом 7 ноября сообщила газета El-Universo.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Уточняется, что конфликт между заключёнными привёл к гибели пяти человек из числа осуждённых, ещё столько же получили травмы. Информация о состоянии пострадавших не поступала.

На настоящий момент администрации исправительного учреждения удалось взять ситуацию под свой контроль. Пострадавших среди сотрудников тюрьмы нет.

Стоит отметить, что попытки навести порядок в тюрьмах и перевод сотен заключённых в другие тюрьмы привели к ухудшению ситуации с безопасностью в Эквадоре. Произошёл ряд нападений на сотрудников силовых структур, жертвами которых стали пять человек. После этого власти приняли решение о введении режима чрезвычайного положения в провинциях Гуаяс, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас.