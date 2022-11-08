Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. На Сахалине семьи, мужчины из которых были мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сталкиваются с проблемами, которые на первый взгляд не являются глобальными, но не могут быть решены без вмешательства губернатора островного региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобилизация

Читайте также: В спецоперации погибли пять жителей Сахалина

В правительстве области сообщили, что Валерию Лимаренко пришлось вмешаться в ситуацию жительницы Сахалина, которая не смогла получить медицинскую помощь. Женщину отправили на стационарное лечение в областную больницу, а в медицинском учреждении будет проведена служебная проверка.

Ещё одна супруга мобилизованного пожаловалась главе региона на задержку заработной платы в компании, в которой работал её муж. Валерий Лимаренко отметил, что это недопустимо и взял решение проблемы на личный контроль.

Другая семья из-за ошибки в персональных данных мобилизованного не могла получить единовременную выплату. Ошибку устранили и пообещали в ближайшие дни перевести деньги.

«В это непростое время наша общая задача оказать родным защитников Родины всестороннюю поддержку в решении бытовых, социальных, юридических, финансовых вопросов. Историю каждой семьи рассматриваем в индивидуальном порядке», — отметил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погибли ещё пять жителей Сахалина.