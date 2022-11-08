Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погибли ещё пять жителей Сахалина, сообщил в своём телеграм-канале губернатор островного региона Валерий Лимаренко.

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В зоне СВО погибли лейтенант Николай Григорьевич Чемелев из Анивы, рядовые Виталий Алексеевич Новожёнов из Шахтёрска, Александр Владимирович Климов из Поронайска, Олег Владимирович Тяпкин из Холмска и Василий Юрьевич Гудзев из Невельска.

«Для всех нас эти ребята — настоящие герои. Они смело пошли защищать нашу Родину, безопасность людей. И мы скорбим об этой тяжелой утрате. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким», — написал Лимаренко.

Глава области пообещал, что семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Телеграм-канал губернатора Сахалина Валерия Лимаренко В ходе специальной военной операции в защиту Донбасса погибли ещё пять жителей Сахалина

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ потеряли многих своих военных из-за их дезертирства. Так произошло на позициях у Артёмовска (ДНР), заявил пленный боевик, командир одного из взводов ВСУ.