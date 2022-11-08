Вашингтон, 8 ноября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Евросоюз намерен выдвинуть киевскому режиму ряд требований для предоставления финансовой помощи размером 18 млрд евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«План представит устойчивую основу для покрытия расходов [киевского режима] в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами по финансированию», — сообщает агентство.

Уточняется, что ЕС намерен выдать льготные кредиты для восстановления инфраструктуры и разрушенных объектов. Однако вместе с выделением помощи Брюссель выдвинет Киеву ряд требований, в частности, по обеспечению условий для борьбы с коррупцией и утверждению верховенства права.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз будет оказывать помощь киевскому режиму в 2023 году через гранты и кредиты. При этом выплаты будут осуществляться ежеквартально. Отмечалось, что подобные меры Брюссель принимает для обеспечения более предсказуемого процесса по выделению средств на финансирование киевских нацистов.