Москва, 8 ноября, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Один из первых знатоков популярной интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов скончался после тяжёлой болезни. Об этом 7 ноября сообщается в телеграм-канале телеклуба.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Уточняется, что смерть Ершова наступила 4 ноября после тяжёлой, продолжительной болезни.

Ершов был одним из «старожилов» интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», его дебютная игра состоялась в декабре 1977 года. Он был одним из самых популярных знатоков 70-х годов. Кроме того, он принимал участие в самой первой игре XXI века в 2001 году, а также сыграл в сборной разных поколений знатоков в 2010 году.

Как отмечают в клубе телеигры, Ершов не терял связи с другими участниками телеигры, активно общался с новыми поколениями знатоков. А в городе Обнинске Калужской области он стал тренером для детей, которые любят интеллектуальную игру.