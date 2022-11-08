Веллингтон, 8 ноября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Правительство Новой Зеландии обратилось к национальной комиссии по производительности с просьбой изучить устойчивость страны к сбоям в цепочке мировых поставок, заявил журналистам новозеландский министр финансов Грант Робертсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

По его словам, эта деятельность должна выявить способы повышения экономической стабильности. Робертсон также сообщил, что комиссия представит рекомендации по шагам, которые позволят предвидеть такие проблемы и предпринять соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября газета Global Times написала о том, что горнодобывающие компании Австралии, которая является крупнейшим в мире производителем лития, пытаются продвинуться в глобальной цепочке поставок материалов для аккумуляторов электромобилей через связи с крупными перерабатывающими предприятиями из США и Китая.