Вашингтон, 8 ноября, 2022, 01:33 — ИА Регнум. Помощь правительства США американскому штату Флорида, пострадавшему от урагана «Иэн», превысила отметку в $2 млрд, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Большую часть средств предоставило Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) — более $1 млрд. Из этой суммы примерно $710 млн были переданы домохозяйствам, а еще $322 млн — государственным органам.

Кроме того, Управление по делам малого бизнеса США (SBA) направило $631 млн в качестве кредитов на случай стихийных бедствий, а Национальная программа страхования от наводнений (NFIP) выплатила $351 млн для ликвидации последствий стихии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американское правительство предоставит $2 млн международным организациям, которые заняты оказанием помощи пострадавшим от урагана «Иэн» на Кубе.