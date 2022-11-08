Тель-Авив, Израиль, , 00:29 — REGNUM Лидер израильской партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и пообещал тому «серьезно изучить вопрос» по ситуации на территории бывш. УССР, сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Нетаньяху, он приступит к этому после вступления в должность израильского премьер-министра. Зеленский в ходе беседы вновь призвал власти Израиля представить киевскому режиму вооружения, которые запрашивались ранее.

Кроме того, бандеровский главарь пригласил Нетаньяху посетить Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Ликуд» одержала победу на выборах в парламент Израиля и ее лидер должен возгласить правительство страны.

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