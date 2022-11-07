Нью-Йорк, США, , 23:58 — REGNUM Комиссия США по условно-досрочному освобождению в очередной раз отклонила прошение о помиловании 67-летнего Марка Дэвида Чепмена, осуждённого пожизненно в 1981 году за убийство основателя группы The Beatles Джона Леннона, передаёт 7 ноября ABC News.

По информации телеканала, в своём прошении осуждённый указал, что осознавал, на какой поступок он идёт, но «так жаждал славы, что был готов отдать за неё что угодно и забрать человеческую жизнь». При этом мужчина признал, что причинил своим поступком боль многим людям по всему миру.

Марк Чепмен получил отказ в условно-досрочном освобождении уже в двенадцатый раз подряд. В следующий раз он получит право подать прошение о помиловании в феврале 2024 года.

Напомним, Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года возле Центрального парка Нью-Йорка.