Будапешт, 7 ноября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Венгрия не поддержит усилия Европейского Союза (ЕС) по совместному финансированию [б. УССР]. Об этом 7 ноября заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на пресс-конференции в Софии, 7 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

Он обратил внимание, что Будапешт помогает Киеву на двусторонней основе и продолжит предоставлять помощь.

Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что Будапешт выступает против любых договоренностей, предусматривающих совместное финансирование [б. Украины] другими странами ЕС.

В среду, 9 ноября, ЕС предложит Киеву новый пакет помощи в размере €18 млрд на 2023 год.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям назвал опасным заявление еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон о «поражении РФ». Будапешт настаивает на необходимости «немедленного мира», а не «более продолжительной войны», подчеркнул он.