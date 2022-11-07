Лондон, , 18:54 — REGNUM Американская компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая английским футбольным клубом «Ливерпуль», приняла решение о его продаже. Об этом сообщает издание The Athletic со ссылкой на официальное заявление.

Игроки ФК «Ливерпуль» Liverpoolfc.com

В FSG отметили, что им достаточно часто поступали заявления о заинтересованности третьих лиц в покупке клуба. В настоящее время подготовлена соответствующая презентация, а для помощи в продаже наняты Goldman Sachs и Morgan Stanley. При соблюдении правильных, как подчеркивают владельцы, условий вопрос о новых акционерах может быть рассмотрен.

«FSG по-прежнему полностью привержена успеху «Ливерпуля» как на поле, так и за его пределами», — говорится в заявлении компании.

Активы «Ливерпуля» FSG приобрела в октябре 2010 года. За 12 лет клуб выиграл Лигу чемпионов, и впервые за 30 лет стал чемпионом Англии.