Тверь, 7 ноября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите жителей Донбасса в настоящее время находится 80 тысяч мобилизованных. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Глава государства прибыл в регион в рамках рабочей поездки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин отметил, что из 80 тысяч мобилизованных 50 тысяч направлены в боевые подразделения. Остальные пока участия в боевых действиях не принимаю и находятся на полигонах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент обратил особое внимание главы Тверской области на вопрос выплат мобилизованным и пообещал лично встретиться с людьми, чтобы получить от них обратную связь.