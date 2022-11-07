Москва, 7 ноября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал лично обсудить с россиянами вопросы поддержки мобилизованных. Об этом он сообщил 7 ноября во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства обратил особое внимание главы региона на выплаты мобилизованным. По его словам, надо общаться с людьми на эту тему.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — цитирует Путина сайт Кремля.

Российский лидер также попросил Руденю обобщить опыт Тверской области по поддержке мобилизованных. Губернатор Тверской области отметил, что все президента поручения будут выполнены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 ноября Путин подписал закон о прохождении альтернативной гражданской службы в период мобилизации.