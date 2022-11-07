Вашингтон, 7 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Двухпартийная поддержка б. УССР с высокой вероятностью может сохранить Конгресс США после проведения промежуточных выборов в ноябре текущего года. Об этом РИА Новости сообщил кандидат в конгрессмены от республиканцев Уэсли Холлман.

Конгресс США

«По моим наблюдениям, существует широкая двухпартийная поддержка… Я считаю, что она сохранится. На мой взгляд, мы продолжим поддерживать б. УССР в ее усилиях», — заявил Холлман, говоря о перспективах консенсуса между демократами и республиканцами после ближайших выборов.

К слову, администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает выступать за поддержку б. УССР в экономической и военной сферах. На это выделяются все новые и новые средства. Крупнейшим международным донором Киева выступает Вашингтон. Только за текущий 2022 год киевскому режиму было выделено 18,5 миллиарда долларов США.

В то же время, в политических кругах звучат предположения, что при победе республиканцев, новый состав Конгресса может занять по отношению к Киеву более скептическую позицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о контактах советника президента США Джо Байдена с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По данным Wall Street Journal, стороны обсуждают урегулирование конфликта на территориях бывшего УССР.