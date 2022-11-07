Афины , , 05:16 — REGNUM Греческие спецслужбы следили за десятками известных политиков, членами их семей, а также известных личностей страны по указанию премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Как пишет издание Documento, в «списке Мицотакиса» оказалось 33 фамилии. В их числе — бывший глава правительства Антонис Самарас, действующий министр иностранных дел Никос Дендиас и другие члены кабмина Греции.

Прослушка телефонов велась при помощи программы Predator, которую ввезли в Грецию с Кипра.

По данным издания, политики, оказавшиеся в «списке Мицотакиса», утверждают, что не имеют доказательств слежки.

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