Афины , 7 ноября 2022, 05:16 — REGNUM Греческие спецслужбы следили за десятками известных политиков, членами их семей, а также известных личностей страны по указанию премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
Как пишет издание Documento, в «списке Мицотакиса» оказалось 33 фамилии. В их числе — бывший глава правительства Антонис Самарас, действующий министр иностранных дел Никос Дендиас и другие члены кабмина Греции.
Прослушка телефонов велась при помощи программы Predator, которую ввезли в Грецию с Кипра.
По данным издания, политики, оказавшиеся в «списке Мицотакиса», утверждают, что не имеют доказательств слежки.
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