Донецк, 7 ноября, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Здание управления железными дорогами оказалось охвачено пожаром после обстрела центра Донецка. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

На кадрах, опубликованных в Telegram-каналах, видно, что загорелись несколько этажей. Помещения здания получили серьезные повреждения.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС.

Ранее представительство ДНР в СЦКК рассказало, что боевиками ВСУ по центру Донецку было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.