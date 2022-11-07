Донецк, 7 ноября, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Не менее шести снарядов «натовского» калибра выпустили боевики в ночь на 7 ноября по центру Донецка.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, под огнем ВСУ оказался Ворошиловский район.

«Выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении представительства ДНР в Telegram-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ночью в центре города прогремели взрывы.