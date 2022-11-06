Президент Сербии Вучич заявил о решающем значении битвы за Херсон
Херсон, 7 ноября, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте на территориях бывшего УССР и привести его к концу. Об этом в эфире телеканал «ТВ пинк» заявил президент Сербии Александр Вучич.
Иван Шилов ИА REGNUM
Александр Вучич
Сербский лидер подчеркнул, что конфликтующие стороны используют тысячи танков, дронов и артиллерийских орудий.
При этом Вучич отметил желание Запада разрушить Россию, а со стороны РФ — задачу защитить свои территории.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Херсонской области фиксируют стягивание войск и техники ВСУ. Кроме того, боевики усилили обстрелы российских территорий.