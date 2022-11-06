Симферополь, 6 ноября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Мэр латвийского Даугавпилса Андрейс Элксниньш заявил, что Крым — это часть Российской Федерации. Так он ответил на вопрос о принадлежности российского полуострова в эфире радиостанции Delfi.

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Элксниньш напомнил, что неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу. Политик обратил внимание на то, что страны ЕС до сих пор не признавали воссоединение Крыма с РФ, но продолжали сотрудничество с Москвой.

Говоря о конфликте на территориях б. УССР, Элксниньш назвал ситуацию «проигрышем дипломатии» и сказал, что считает ответственными за кризис киевские власти, РФ и США.