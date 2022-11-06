Латакия, Сирия, 6 ноября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Пятеро военнослужащих армии Сирии погибли, еще пятеро ранены в результате атаки террористов в провинции Латакия. Об этом журналистам сообщил заместитель главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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По его словам, боевики осуществили нападение из района Гани по позициям правительственных сил в районе Джурин и Сафсава.

«В провинции Латакия в результате серии ударов с применением БПЛА, нанесенных террористами из района Гани по позициям правительственных сил в районе Джурин и Сафсафа, погибло пять и ранено пять сирийских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ответ ВВС Сирии уничтожили лагерь подготовки боевиков в районе населенного пункта Ашхани-Тахтани. Правительственным силам удалось ликвидировать 93 боевиков, включая двух полевых командиров, еще 135 террористов получили тяжелые ранения.