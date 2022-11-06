Лондон, 6 ноября, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак впал в отчаяние из-за нехватки денег в государственной казне. Дыра в бюджете Британии возникла из-за наплыва в страну беженцев с территории б. УССР, пишет обозреватель Daily Mail Дэн Сэйлз.

ru.torange.biz Британские фунты

«В британской казне нашли «черную дыру» в 50 миллиардов фунтов стерлингов», — говорится в публикации издания.

Сунак вместе с канцлером британского казначейства Джереми Ханом ищут способы, чтобы заполнить дыру в бюджете.

Колумнист Daily Mail считает, что в Великобритании могут сократить программу для переселенцев с территории б. УССР, в рамках которой беженцам выделяют пособие в размере 350 фунтов. Сокращение финансирования этой программы британские власти могут объяснить попыткой наладить финансовую систему страны.