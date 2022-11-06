Херсон, 6 ноября 2022, 16:58 — REGNUM Взрыв произошел в подъезде жилого дома в Херсонской области. Один человек пострадал в результате происшествия, сообщили 6 ноября в Минздраве региона.
«Один гражданский получил осколочное ранение в результате взрыва в подъезде жилого дома», — говорится в сообщении.
Пострадавшему оказали помощь медики скорой помощи. Пациента госпитализировали, он находится в стабильном состоянии. Причины взрыва выясняются.
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