Херсон, 6 ноября, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Взрыв произошел в подъезде жилого дома в Херсонской области. Один человек пострадал в результате происшествия, сообщили 6 ноября в Минздраве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Один гражданский получил осколочное ранение в результате взрыва в подъезде жилого дома», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали помощь медики скорой помощи. Пациента госпитализировали, он находится в стабильном состоянии. Причины взрыва выясняются.