Донецк, 6 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России ликвидировали националистов и иностранных наемников в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 ноября в Минобороны РФ.

Mil.ru ВС РФ

«В результате высокоточного удара ВКС России уничтожено до ста боевиков нацформирований и иностранных наемников», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Среди уничтоженных боевиков было порядка 40 наемников из США, Великобритании и Польши. Российские военные также ликвидировали 10 боевых бронированных машин противника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские артиллеристы уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ в Запорожской области.