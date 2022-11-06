Вашингтон, 6 ноября, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Читатели популярной американской газеты New York Post предложили объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за его шутки про дробовик. Достаточно много таких комментариев было размещено под публикацией материала о шутке Байдена в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Речь идет о заявлении американского лидера, что он готов воспользоваться дробовиком для защиты американской экономики.

Один из пользователей признался, что он уже окончательно перестал понимать Байдена. Другой добавил, что не видит ничего забавного в словах американского президента.

Еще два читателя сочли, что высказывания Байдена становятся все опаснее, поскольку он просто не понимает, что именно говорит.

«Теперь ему можно официально поставить диагноз «старческая деменция», — сыронизировал один из комментаторов.

Байдену также посоветовали «просто заткнуться» и принять во внимание тот факт, что именно его экономическая политика и вызвала необходимость «хвататься за дробовик».

Стоит отметить, что заметки о разнообразных конфузах Байдена и его странном поведении выходят в мировых СМИ практически ежедневно. Американский лидер забывает имена своих соратников, обстоятельства смерти своего сына, которого считает «погибшим в Ираке». Впрочем, в пространстве Байден тоже ориентируется очень плохо. Он зачастую не понимает, куда ему надо идти, покидая очередную трибуну или начинает пожимать руку пустоте.

С координацией у Байдена тоже не все в порядке: он несколько раз падал на трапах самолетов, а один раз свалился с велосипеда во время прогулки.

Некоторые из его конфузов вообще выглядят довольно странно для политика такого ранга. Например, приехав на климатический саммит в Шотландии, где обсуждалась борьба с парниковыми газами, Байден громко внес свой вклад в загрязнение воздуха в присутствии членов британской королевской семьи.