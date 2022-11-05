Берлин, 6 ноября, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Применение ядерного оружия в конфликте на территории б. УССР является «чертой, которую нельзя переходить». Соответствующее заявление на съезде Социал-демократической партии Германии в Берлине сделал канцлер страны Олаф Шольц.

Олаф Косинский Олаф Шольц

Он также призвал воздержаться от подобного шага.

«Недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет. Это станет чертой, которую нельзя переходить», — подчеркнул Шольц, слова которого цитирует Welt.

В пятницу канцлер в ходе визита в Китай подчеркивал, что Германия и КНР выступают против ядерных угроз. Шольц заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин разделяет его точку зрения по этому вопросу.

Между тем, якобы существующий риск применения Россией ядерного оружия на территории б. УССР невелик. Об этом 5 ноября заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские власти неоднократно опровергали возможность применения ядерного оружия в рамках спецоперации. И президент России Владимир Путин, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков четко указывали — российская ядерная доктрина регламентирует любое применение оружия массового поражения.