Энергодар, Запорожская область, , 00:12 — REGNUM Киев возобновил подачу электричества на Запорожскую АЭС, дизель-генераторы отключили. Соответствующее заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

Несколько дней назад Киев обесточил две линии Запорожской АЭС. Станции пришлось переключиться на использование дизель-генераторов для своих нужд. АЭС полностью отключили от энергосистемы б. УССР.

« Киевская сторона буквально более часа назад снова включила линии электропередач мощностью 750 кВ и 330 кВ, которые необходимы для обеспечения собственных нужд Запорожской АЭС. Дизель-генераторы на данный момент отключены», — цитируют Рогова РИА Новости.

Он отметил, что станцию вновь подключили к энергосистеме б. УССР. Никакого превышения радиационного фона на АЭС не обнаружено.

Рогов добавил, что киевский режим пытался навредить станции, обесточив ее, но российские специалисты справились и не допустили аварийной ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 и 2 ноября киевские боевики выпустили за сутки девять снарядов по промышленной зоне города Энергодар и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции.