Москва, 5 ноября 2022, 21:50 — REGNUM В воскресенье, 6 ноября, московский регион ожидает «техногенная гололедица» на дорогах. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Гололед на дорогах
Гололед на дорогах

По словам специалиста, осадки будут таять под теплом выхлопных труб, а затем снова замерзать.

«Например, выпало 0,1 мм снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

При этом в понедельник, 7 ноября, в столичном регионе прогнозируется уже природная гололедица.

«Она уже будет естественной, природной, так как прогнозируются осадки, температура около нуля градусов плюс ветерок», — рассказал синоптик.