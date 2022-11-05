Валенсия, Испания, 5 ноября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Гражданская гвардия Испании изъяла более 32 тонн марихуаны, партия стала крупнейшей в истории, обнаруженной в упаковке. Об этом 5 ноября говорится в сообщении на сайте ведомства.

Victor Арест

По данным правоохранителей, наркотики производились, проходили обработку и хранились в четырех регионах Испании — Толедо, Валенсии, Астурии и Сьюдад-Реале. Из Испании наркотик отправляли в вакуумной упаковке в Швейцарию, Голландию, Германию, Бельгию и другие европейские страны.

Спецоперация завершилась изъятием 32 370,2 кг готового к употреблению наркотика. Эквивалент обнаруженной марихуаны в данной партии в пересчете на растения составил бы около 1,1 млн штук.

Силовики задержали 20 лиц, причастных к организации данного канала наркотрафика. Десять мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет арестованы.

Расследование началось с проверки гражданской гвардией нескольких плантаций промышленной конопли в Вильяканьясе в Толедо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной американском штате Нью-Джерси начались официальные продажи рекреационного каннабиса.