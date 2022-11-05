Семь человек погибли в Италии при крушении вертолета
Фоджа, Италия, 5 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Вертолет разбился на юге Италии, погибли пассажиры и пилот воздушного судна. Об этом 5 ноября сообщило агентство ANSA.
Инцидент произошел в районе города Фоджа. Личности погибших установлены: в вертолете находились пятеро членов одной семьи. Туристы прилетели в Италию из Словении.
Также погиб пилот и местный медик, возвращавшийся домой после работы.
Установлено, что вертолет вылетел с островов Тремити у берегов южной области Апулия. Туристы прибыли туда накануне и не смогли вернуться в тот же день из-за неблагоприятных погодных условий.
Предварительной причиной крушения названы сложные погодные условия: в районе маршрута воздушного судна была гроза и опускался туман.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября шесть человек погибли при крушении вертолета в северном индийском штате Уттаракханд