Фоджа, Италия, 5 ноября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Вертолет разбился на юге Италии, погибли пассажиры и пилот воздушного судна. Об этом 5 ноября сообщило агентство ANSA.

Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». реж. Клинт Иствуд. 2016. США Вертолет

Инцидент произошел в районе города Фоджа. Личности погибших установлены: в вертолете находились пятеро членов одной семьи. Туристы прилетели в Италию из Словении.

Также погиб пилот и местный медик, возвращавшийся домой после работы.

Установлено, что вертолет вылетел с островов Тремити у берегов южной области Апулия. Туристы прибыли туда накануне и не смогли вернуться в тот же день из-за неблагоприятных погодных условий.

Предварительной причиной крушения названы сложные погодные условия: в районе маршрута воздушного судна была гроза и опускался туман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября шесть человек погибли при крушении вертолета в северном индийском штате Уттаракханд