Тегеран, 5 ноября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Тестовый запуск трехступенчатой суборбитальной ракеты-носителя «Каэм-100» провели в Иране. Об этом 5 ноября сообщило агентство Fars.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным журналистов, запуск ракеты с твердотопливным двигателем, осуществленный сотрудниками Корпуса стражей исламской революции (КСИР), прошел успешно.

Как передавало ИА REGNUM, 20 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что власти США обвинили Иран в участии в боевых действиях на территории бывш. УССР из-за того, что, как считают в Вашингтоне, Тегеран якобы поставляет России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и направляет для помощи Москве своих специалистов по эксплуатации этих беспилотников.