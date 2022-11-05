Вашингтон, 5 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Разногласия Турции и Североатлантического альянса по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО показали его слабость, пишет американский журнал Foreign Policy.

НАТО

«Затянувшийся процесс подрывает идею единства и солидарности альянса против России», — пишет издание.

Также отмечается, что противоречия внутри НАТО являются сигналом для Москвы и Пекина о слабости Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на политическом форуме в Стамбул заявил, что конфликт на территории б. УССР показал несостоятельность институтов безопасности в мире.

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