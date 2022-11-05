Москва, 5 ноября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Закреплять законом четырехдневную рабочую неделю нельзя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 ноября заявил замглавы фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

«Я как занимал позицию, так и занимаю, что сейчас законодательно ни в коем случае нельзя сокращать рабочую неделю. Переход должен происходить эволюционно и синергетически. Сейчас нельзя законодательно ничего навязывать, это опасно», — заявил Нилов.

СМИ «вырвали как обычно кусок», отметил парламентарий.

«Работники, работодатели должны в балансе сами прийти к четырехдневной рабочей неделе, не снижая доходы работников и не снижая производительности труда. Все равно есть сферы, где «четырехдневка» невозможна, есть должности, где такой график нереален. И еще есть граждане, которые получают сдельную зарплату, и их лишать возможности получить зарплату нельзя», — добавил Нилов.

Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю в России обсуждается с подачи нынешнего зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Ранее глава комитета Госдумы по труду Нилов (ЛДПР) предрек безработицу и инфляцию от всеобщего перехода на четырехдневную рабочую неделю.