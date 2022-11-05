Вашингтон, 5 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. В случае, если страны Европы не изменят свою позицию по конфликту на территории б. УССР в сторону начала переговоров они могут получить «новый Афганистан» в регионе. Такое мнение 5 ноября высказал экономист из США Джеффри Сакс в интервью португальскому телеканалу RTP.

Джеффри Сакс

«Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить (президента России Владимира) Путина! Мы не ведём переговоров! И так далее. Но такой подход очень опасен для Евросоюза, ведь он находится на передовой и может сильно пострадать от всего этого», — сказал он.

При этом Сакс уточнил что считает такую позицию по отношению к Путину главной ошибкой, так как при проведении переговоров можно было бы разрешить конфликт на территории б УССР, однако власти ЕС в этом вопросе следуют не разуму, а повестке Вашингтона.

Кроме того, американский экономист добавил, что США намерены превратить территорию б. УССР во второй Афганистан, оставив её в руинах, так как именно таков американский стиль.

«Перед началом конфликта я сказал, что, если США будут продолжать в том же духе, [территория б. УССР] превратится в следующий Афганистан. Потому что мы так любили Афганистан, что разрушили его. Это американский стиль», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центра по борьбе с гибридными угрозами при словацком МВД Даниэль Мило заявил, что жители Словакии все чаще с симпатией относятся к российской позиции по поводу спецоперации по защите Донбасса.