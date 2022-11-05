Херсон, 5 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Голопристанского муниципального округа Херсонской области обнаружили тайник с противотанковыми гранатомётами и другим оружием. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Херсонской области.

пресс-служба Росгвардии Тайник

Тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в гараже дачного кооператива с. Кардашинка при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Среди содержимого тайника 18 противотанковых гранатомётов, детали ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7 и автомата Калашникова. Также в тайнике найден ящик с комплектами формы ВСУ. Сотрудники МВД ведут дальнейшую проверку.

В ГУ МВД Херсонской области отметили, что на территории области продолжаются системные мероприятия по очистке региона от незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.