Тегеран, 5 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. За несколько месяцев до начала специальной военной операции (СВО) спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР власти Ирана в небольшом количестве поставляли Москве беспилотники. Об этом 5 ноября заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью агентству Fars.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до [начала спецоперации на территории б. УССР]», — сказал он.

Вместе с тем, глава иранского МИД опроверг сообщения о якобы поставках Ираном России баллистических ракет из исламской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не располагает информацией о возможности нанесения ударов Ираном по объектам Саудовской Аравии.