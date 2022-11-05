Москва, 5 ноября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Список компаний из Таиланда, которые хотели покупать российские удобрения, направил Москве Бангкок. Об этом 5 ноября рассказал таиландский посол в России Сасиват Вонгсинсават.

Gncr.com Азотные удобрения

«Что касается удобрений, то Таиланд уже направил список тайских компаний, желающих импортировать удобрения из России. Российские власти хорошо восприняли этот список и подобрали им подходящих партнёров», — заявил он в интервью ТАСС.

Также Вонгсинсават уточнил, что, помимо этого, власти Таиланда интересуются возможность приобретения у России некоторых «добываемых из недр» продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно, что Австралия подпишет соглашение с Таиландом о противодействии торговле людьми.