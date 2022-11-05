Багдад, 5 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Вопрос о взаимных визитах министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна будет проработан Москвой и Багдадом в течение ближайшего времени. Об этом 5 ноября рассказал экономический советник посольства РФ в Ираке Илья Лобов.

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Как указал в интервью РИА Новости Лобов, между Россией и Ираком традиционно ведётся поддержка регулярных доверительных контактов на уровне министерств иностранных дел, а главы МИД двух стран регулярно встречаются для «сверки часов» по актуальным вопросам мировой и региональной повестки на полях разных площадок на международном уровне.

«С учётом завершения процесса формирования нового правительства мы планируем вернуться к теме организации взаимных визитов глав МИД России и Ирака в ближайшее время», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно, что турецкие самолёты нанесли удар по провинции Дахук на севере Ирака.