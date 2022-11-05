Вашингтон, 5 ноября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Первый полёт космического корабля CST-100 Starliner с астронавтами на борту перенесён на апрель 2023 года. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Boeing CST-100 Starliner

Ранее пилотируемая миссия планировалась на февраль следующего года. В NASA объяснили, что задержка позволит избежать конфликта с миссией SpaceX Crew-6, которая также назначена на февраль.

Перенос первого испытательного полёта корабля Starliner с экипажем на борту также означает задержку первой регулярной миссии по доставке астронавтов этим кораблём на МКС. Ожидается, что она состоится не ранее 2024 года.

Корабль Starliner разработан корпорацией Boeing по контракту с NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Первый испытательный полёт этого корабля в беспилотном режиме состоялся в 2019 году.

Тогда корабль не смог выйти на заданную орбиту, из-за чего специалисты NASA и Boeing отменили операцию по стыковке с МКС. Повторная миссия корабля к орбитальной без экипажа на борту состоялась в мае 2022 года.