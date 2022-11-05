Лейпциг, Германия, 5 ноября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Примерно 200 тысяч рабочих приняли участие в забастовках на немецких промышленных предприятиях. Соответствующее заявление сделал лидер профсоюза IG Metall Йорг Хофман.

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Этот профсоюз требует повышения зарплаты на 8% для 3,8 миллиона работников промышленного сектора Германии в течение года. А вообще сама организация настаивает на постоянном росте зарплат, сообщает Tagesschau.

Хофман считает, что такое большое число бастующих показывает сплоченность рабочих в борьбе за свои права. Он подчеркнул, что 4 ноября временно прекратили работу около 83 тысяч участников из 400 предприятий. В частности, это касается завода BMW в Лейпциге, Ford в Кельне и верфи Meyer в Папенбурге.

Работники считают, что их компании и так неплохо зарабатывают. Впрочем, руководство предприятий с этим не согласно и заявляет, что борется с резким ростом цен на электроэнергию и сырье.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники почты Великобритании объявили о проведении забастовок в ноябре, в том числе и во время «черной пятницы».