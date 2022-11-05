Москва, 5 ноября, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Россия в ходе переговоров по вопросу «зерновой сделки» просит западные страны снять санкции с Россельхозбанка. Это облегчит экспорт российского зерна.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По данным Reuters, Москва добивается восстановления отношений банков-корреспондентов с российской кредитной организацией.

Агентство убеждено, что ранее Россельхозбанк не играл значимой роли в международной торговле продовольствием. Обычно этим занимались международные банки и дочерние структуры российских кредитных организаций в Швейцарии.

При этом пока неизвестно, как отреагировали на это предложение России страны Запада.

Источник ООН сообщил агентству, что российская инициатива обсуждается с Евросоюзом и другими сторонами.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября президент России Владимир Путин заявил, что право выйти из сделки по вывозу зерна с территории б. УССР в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены, оставляет за собой РФ.