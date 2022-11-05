Мехико, 5 ноября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. В Мексике военные перехватили катер с огромной партией кокаина. Вес изъятого наркотика составил 1,2 тонны.

МВД России Наркотики, изъятые у задержанных

Инцидент произошел у тихоокеанского побережья страны в районе юго-западного штата Герреро, сообщает министерство военно-морских сил Мексики.

Военные засекли подозрительное судно, которое перевозило 31 мешок. Поднявшиеся на борт военнослужащие сразу же выяснили, что судно загружено кокаином. Общий вес изъятого наркотика составил 1,2 тонны.

На борту катера находились четыре человека, их задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральная полиция и таможенная служба Бразилии в ходе выборочной проверки, проведенной 30 июня в порту Сантос (штат Сан-Паулу), обнаружили в одном из контейнеров с сахаром около 500 кг кокаина.