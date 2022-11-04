Гагра, Абхазия, 5 ноября, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Уроженец Таджикистана, гражданин России был приговорён к пожизненному тюремному сроку за наркоторговлю в особо крупных размерах Сухумским городским судом. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры Абхазии.

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Гражданин России был обвинён в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности. Уточняется, что у осужденного при задержании было изъято наркотическое вещество, готовое к распространению.

В ходе предварительного расследования гражданин РФ активно сотрудничал со следствием, но затем, в ходе судебного следствия, признать свою вину отказался.

По приговору суда гражданин России был приговорён к пожизненному тюремному заключению с конфискацией имущества.

Согласно информации генпрокуратуры Абхазии, на сегодняшний день в Республике три человека приговорены к пожизненному тюремному сроку за распространение наркотиков в особо крупных размерах.