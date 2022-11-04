Донецк, 4 ноября, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в направлении Майорска и Первомайского. Об этом 4 ноября сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин

«Двигаемся вперед, — заявил Пушилин. — Из того, что значимо, наверное, можно отметить Майорск, там ребята очень хорошо поработали».

Глава ДНР выразил мнение, что Майорск будет освобожден очень скоро. Пушилин также добавил, что 11-й полк «Сомали» по направлению Первомайского также удачно отрабатывает.

Как передавало ИА REGNUM, 2 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Союзные силы отодвигают линию соприкосновения, это лишает боевиков ВСУ возможности безнаказанно обстреливать населенные пункты ДНР.