Оберхоф, Германия, 4 ноября, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Фракция партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге вновь призвала отменить санкции против России, а также отремонтировать «Северные потоки» и запустить по ним газ. Соответствующий документ был представлен для рассмотрения участникам заседания партии в Оберхофе.

Petra B. Fritz Германия

По данным агентства DPA, фракция во главе с Тино Хрупаллой и Алис Вайдель потребовала отменить рестрикции против России. По мнению Хрупаллы, любые антироссийские санкции наносят вред, прежде всего, самой Германии.

По мнению политика, Берлину необходимо сконцентрировать дипломатические усилия на том, чтобы снова получать газ из России по выгодным ценам. А для этого подходят только газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Хрупалла призывает их отремонтировать.

В документе говорится об ожидающем Германию катастрофическом экономическом и социальном кризисе. А он связан, прежде всего, с введенными против России ограничительными мерами.

Впрочем, «Альтернатива для Германии» неоднократно высказывалась против антироссийских санкций и призывала к сотрудничеству с Москвой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о другом заявлении Хрупаллы, в котором он утверждал, что Германии все равно придется покупать российский газ, но уже у других стран.