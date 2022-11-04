Вашингтон, 4 ноября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Глава Белого дома США Джо Байден, не спрашивая разрешения у Конгресса, может ввести войска на территорию бывшей УССР. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

(сс) U.S. Secretary of Defense Джо Байден

«Я считаю, что сейчас идет активная подготовка к тому, чтобы отправить военных США… [на территорию б. УССР]», — отметил он.

При этом он добавил, что это будет крайне опасное и необдуманное решение со стороны Вашингтона.

Напомним, ранее экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что слова экс-директора ЦРУ Дэвида Петреуса о возможной отправке западных военных на территорию б. УССР говорят о том, что Россия одерживает победу.